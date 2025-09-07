Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Motorradfahrer bei Unfall in Holz schwer verletzt.

Heusweiler-Holz (ots)

Am Samstagmittag wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr gegen 14:00 Uhr die Heusweilerstraße in Holz in Fahrtrichtung Heusweiler, als unmittelbar vor ihm ein Pkw aus dem Gegenverkehr nach links abbog und ihm den Vorrang nahm. Der Motorradfahrer kollidierte anschließend mit der Beifahrerseite des Pkw und kam zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 86-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde von Notarzt und Rettungsdienst noch am Unfallort medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurden ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den 86-jährigen Pkw-Fahrer eingeleitet. Die Heusweilerstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Völklingen für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

