Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt in 66333 Völklingen

Völklingen (ots)

Am Freitagabend, den 19.09.2025, kam es gegen 23:20 Uhr in Völklingen zu einer Verfolgungsfahrt. Zwei männliche Rollerfahrer (18 J.; whft: Wadgassen (deutsch)/ 17 J.; whft: Großrosseln (deutsch/türkisch)) fuhren zunächst entgegen der Einbahnstraße die Rathausstraße in Richtung Bahnhof Völklingen. Beim Erblicken einer Funkstreifenwagenbesatzung und der entsprechenden Anhaltezeichen missachteten die Fahrer diese und ergriffen die Flucht. Die Fahrer, beide mit dunkler/ heller Kleidung und Helmen bekleidet, missachteten dabei die rot zeigenden Lichtzeichenanlagen und wichen auf Gehwege aus, obwohl sich dort mehrere Fußgänger aufhielten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h durch mehrere Straßen fort. Die Verfolgung führte über die Wehrdener Brücke, die Kreuzung zur Ludweilerstraße sowie weiter in die Hallerstraße. Hierbei wurden ebenfalls mehrfach rot zeigende Lichtzeichenanlagen sowie die Gegenfahrbahn überfahren und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Nur durch schnelle Reaktionen und Gefahrenbremsungen des Gegenverkehrs konnte eine Kollision vermieden werden. Im weiteren Verlauf führte die Verfolgungsfahrt über die Waldstraße bis hin zum Vereinsheim des Angelsportvereins Geislautern.

Dort konnten die beiden Fahrer letztlich gestellt werden. Diese waren fahrtüchtig, allerdings nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin war ein Roller nicht versichert und mit einem falschen Versicherungskennzeichen versehen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Wer Zeuge oder Geschädigter der Tat geworden ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

