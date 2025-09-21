PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt in 66333 Völklingen

Völklingen (ots)

Am Freitagabend, den 19.09.2025, kam es gegen 23:20 Uhr in Völklingen zu einer Verfolgungsfahrt. Zwei männliche Rollerfahrer (18 J.; whft: Wadgassen (deutsch)/ 17 J.; whft: Großrosseln (deutsch/türkisch)) fuhren zunächst entgegen der Einbahnstraße die Rathausstraße in Richtung Bahnhof Völklingen. Beim Erblicken einer Funkstreifenwagenbesatzung und der entsprechenden Anhaltezeichen missachteten die Fahrer diese und ergriffen die Flucht. Die Fahrer, beide mit dunkler/ heller Kleidung und Helmen bekleidet, missachteten dabei die rot zeigenden Lichtzeichenanlagen und wichen auf Gehwege aus, obwohl sich dort mehrere Fußgänger aufhielten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h durch mehrere Straßen fort. Die Verfolgung führte über die Wehrdener Brücke, die Kreuzung zur Ludweilerstraße sowie weiter in die Hallerstraße. Hierbei wurden ebenfalls mehrfach rot zeigende Lichtzeichenanlagen sowie die Gegenfahrbahn überfahren und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Nur durch schnelle Reaktionen und Gefahrenbremsungen des Gegenverkehrs konnte eine Kollision vermieden werden. Im weiteren Verlauf führte die Verfolgungsfahrt über die Waldstraße bis hin zum Vereinsheim des Angelsportvereins Geislautern.

Dort konnten die beiden Fahrer letztlich gestellt werden. Diese waren fahrtüchtig, allerdings nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin war ein Roller nicht versichert und mit einem falschen Versicherungskennzeichen versehen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Wer Zeuge oder Geschädigter der Tat geworden ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:12

    POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser

    Völklingen (ots) - Der 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist wieder nach Hause zurückgekehrt und war in der Nacht gemeinsam mit seinen Eltern bei der Polizei vorstellig. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt lag nicht vor. Alle personenbezogenen Daten sowie Bilder sind zu löschen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- KED Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 19:14

    POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser

    Völklingen (ots) - Der Vermisste 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist am 11.09.2025 um 08:00 Uhr mit seinen drei Geschwistern in Völklingen in den Bus (Linie 180) eingestiegen. Der Vermisste hatte sich von seinen Geschwistern getrennt in den Bus gesetzt. Als die Geschwister an der Hermann-Neuberger-Schule in Völklingen ausgestiegen sind, ist der Mohammad weiter im Bus sitzen geblieben. Letztmalig wurde er gegen 12:00 ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:21

    POL-VK: Motorradfahrer bei Unfall in Holz schwer verletzt.

    Heusweiler-Holz (ots) - Am Samstagmittag wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr gegen 14:00 Uhr die Heusweilerstraße in Holz in Fahrtrichtung Heusweiler, als unmittelbar vor ihm ein Pkw aus dem Gegenverkehr nach links abbog und ihm den Vorrang nahm. Der Motorradfahrer kollidierte anschließend mit der Beifahrerseite des Pkw und kam zu Fall. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren