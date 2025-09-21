Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung eines Glaselementes in 66265 Heusweiler

Heusweiler (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 19.09.2025, 21:00 Uhr - Samstag, den 20.09.2025, 10:45 Uhr schlug ein/e unbekannte/r Täter/in mit einem bislang unbekannten Gegenstand das an der hinteren Gebäudefassade befindliche dekorative Glaselement (1m x 3m) der öffentlichen Sanitäranlage der Saarbahnhaltestelle, Am Bahnhof in 66265 Heusweiler, ein, sodass dieses in diverse Scherben zerbrach. Anschließend flüchtete u.T. in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den oder die Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

