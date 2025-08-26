Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Alter Mann aus Polen legt sich mit der Bundespolizei an

Pomellen (ots)

Zu einem nicht alltäglichen polizeilichen Einsatz kam es am heutigen Vormittag in Pomellen. Ein polnisches Fahrzeug sollte am ehemaligen Grenzübergang Pomellen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüft werden. Der 72- jährige polnische Kraftfahrer kam den Anweisungen der Beamten in die Kontrollstelle zu fahren nicht nach. Durch eine Geste mit seinen Händen (geformt als Pistole) bedrohte er die eingesetzten Beamten. Der Aufforderung auszusteigen kam er ebenfalls nicht nach. Der Mann wurde unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug geholt. Dabei sperrte er sich und versuchte mit den Händen in Richtung der eingesetzten Beamten zu schlagen. Doch damit nicht genug. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann die Beamten zu beißen. Als Höhepunkt erhob er den rechten Arm und zeigte den Hitlergruß. Gleichzeitig spuckte er in Richtung der eingesetzten Bundespolizisten. Zum Glück wurden durch diese Aktionen weder der Beschuldigte noch die eingesetzten Beamten verletzt. Der Pole wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Verstoß gem. § 86(a) StGB, Beleidigung, Bedrohung und tätlichem Angriff angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte er gegen Mittag die Dienststelle wieder verlassen.

