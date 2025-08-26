Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vier mit Haftbefehlen gesuchte Personen wurden durch die Bundespolizei auf der BAB 11 am ehemaligen Grenzübergang Pomellen innerhalb von 12 Stunden verhaftet.

Pomellen / Pasewalk (ots)

Den Anfang machte ein 34jähriger Libanese am gestrigen Montag gegen 15:20 Uhr. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die STA Berlin zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Körperverletzung Demnach hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 1320,00 Euro, 10,00 Euro Restgeld, sowie 415,50 Euro Kosten zu entrichten. Bei Nichtzahlung wären 88 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Gesamtsumme in Höhe von 1745,50 Euro konnte er seine Reise in Richtung Berlin fortsetzen.

Unmittelbar nach Mitternacht wurde ein 42jähriger Pole als Fahrer eines Pkw SEAT Leon mit polnischer Zulassung kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Hannover wegen Straftaten gem. § 29 BtMG. Es handelt sich hier um einen Sicherungshaftbefehl wegen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Der 42jährige befindet sich bereits auf dem Weg nach Hannover, wo er durch die Kollegen vor Ort dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt wird.

Weitere zwei Reisende wurde gegen 02:30 Uhr als Mitfahrer in einem Flixbus gestellt. Gegen beide hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle erlassen. Die fahndungsmäßigen Überprüfungen eines 40jährigen Litauers ergab einen Untersuchungshaftbefehl wegen der Straftat Schwerer Bandendiebstahl. Er wird zu weiteren Maßnahmen dem dortigen Amtsgericht vorgeführt. Bei dem 58jährigen Polen kam eine Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Mannheim wegen der Straftat Diebstahl heraus. Die Zahlung von 900 EUR Geldstrafe und 77,50 EUR Kosten hätte ihm die alternativ festgelegten 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe erspart. Er konnte die erforderlichen Geldstrafen nicht zahlen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

