Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 80-jähriger Autofahrer fährt ohne gültige Fahrerlaubnis

Kleinkarlbach (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 um 21:20 Uhr wurde ein 80-jähriger Autofahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt auf der L517 in Kleinkarlbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte der 80-Jährige den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Fahrer bereits mehrfach wegen Verkehrsstraftaten mit dem Fahrzeug in Erscheinung getreten ist, wurde der Pkw zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

