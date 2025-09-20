PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Nachtragsmeldung zum Stromausfall

Grünstadt (ots)

Wie vorab bereits gemeldet, kam es am heutigen Vormittag zu einem mehrstündigen, flächendeckenden Stromausfall in Teilen von Grünstadt, sowie in Sausenheim und Neuleiningen. Durch die Stadtwerke konnte die Versorgung zwischenzeitlich wieder hergestellt werden und läuft stabil. Lediglich in einzelnen Teilbereichen sind noch kleinere Nacharbeiten nötig. Als Ursache wird ein beschädigtes Erdkabel vermutet. Die Stadtwerke stehen hierzu in Kontakt mit verschiedenen Stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Bergner, PHK
06359/93120
pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

