Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter ohne Versicherungsschutz in Deidesheim gestoppt

Deidesheim (ots)

Am späten Abend des 19.09.2025 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Bennstraße einen 25-jährigen in Deidesheim wohnhaften E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr nur mit einem gültigen Versicherungskennzeichen genutzt werden dürfen. Wer ohne Versicherung fährt, begeht eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Verkehrsteilnehmer sollten sich vor der Nutzung eines E-Scooters unbedingt über die rechtlichen Vorgaben informieren. Neben dem Versicherungsschutz gelten auch die allgemeinen Verkehrsregeln - beispielsweise die Benutzungspflicht von Radwegen sowie das Verbot der Nutzung unter Alkoholeinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

