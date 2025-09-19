Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein stark verwirrter Autofahrer gemeldet, welcher seinen Pkw bei einer Autoreinigungsfirma in Grünstadt reinigen lassen wollte. In der Industriestraße wurde der 31-Jährige durch Beamte der Polizei einer Kontrolle unterzogen, dabei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellten werden. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Dem 31-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Blutprobe wurde angeordnet und auf der Dienststelle entnommen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

