Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Stromausfall in vielen Gemeinden der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim
Leiningerland / Freinsheim (ots)
Am Abend des 17.09.2025 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Stromausfall im Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren die Ortschaften Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Battenberg, Kleinkarlbach, Neuleiningen, Sausenheim, Obrigheim, Bockenheim a.d.W. & Kindenheim. Als Ursache konnte die Pfalzwerke Defekte an zwei Mittelspannungsleitungen ausmachen. Gegen 21:15 Uhr lief das Netz wieder störungsfrei.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Mirschberger, PHK
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell