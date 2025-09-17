Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Haßloch (ots)
Am 15.09.2025 ereignete sich zwischen 09:30 und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schillerstraße in 67454 Haßloch eine Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer streife vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen schwarzen PKW der Marke Mercedes-Benz und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand am Heck des geparkten Fahrzeugs ein nicht unerheblicher Sachschaden. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324-9330 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Haßloch
Jäger, Polizeihauptkommissar
Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
