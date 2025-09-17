PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trotz Führerscheinsperre unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 17.09.2025 um 11:10 Uhr ein 55-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Ford in der Straße Am Speyerbach unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Hier wurde bekannt, dass der Fahrer seit dem Jahr 2022 in der Bundesrepublik Deutschland keine fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge mehr führen darf. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun erwartet den Neustadter ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

