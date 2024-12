Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unüberlegte Diebstahlshandlung

Jena (ots)

Mit dem Auto fuhr ein Mann am Mittwochmittag zu einer Tankstelle in der Bürgelschen Straße und stellte dieses sichtbar vor dem Tankstellenshop ab. Er begab sich anschließend in den Laden und entnahm ein Feuerzeug im Wert von 1,99 Euro von der Auslage. Bevor er zurück zu seinem Fahrzeug ging, wurde er von dem Mitarbeiter auf den unbezahlten Artikel angesprochen. Verweigernd wich er den Anschuldigungen aus und fuhr davon. Neben der Nennung des Kennzeichens ist die Diebstahlshandlung durch eine Überwachungsanlage aufgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

