Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 18.09.2025, gg. 18:30 Uhr, kam es in der Wolfsburgstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines PKW auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. Da der Fahrerairbag auslöste, wurde zusätzlich der Rettungsdienst gerufen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach bisherigen Ermittlungen besteht zudem der Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt sein Mobiltelefon benutzte. Der Führerschein wurde sichergestellt, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt.

