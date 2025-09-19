PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, gg. 18:30 Uhr, kam es in der Wolfsburgstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines PKW auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. Da der Fahrerairbag auslöste, wurde zusätzlich der Rettungsdienst gerufen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach bisherigen Ermittlungen besteht zudem der Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt sein Mobiltelefon benutzte. Der Führerschein wurde sichergestellt, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Matthias Reinhardt
Telefon: 06321-854-4202
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

