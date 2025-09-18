POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 17.09.2025 um 11:10 Uhr ein 55-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Ford in der Straße Am Speyerbach unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Hier wurde bekannt, dass der Fahrer seit dem Jahr 2022 in der Bundesrepublik Deutschland keine fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge mehr führen darf. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel ...

mehr