Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr
Grünstadt (ots)
Bei der Verkehrskontrolle eines 52 Jahre alten Autofahrers am gestrigen Mittwoch (17.09.25) gegen 09:40 Uhr stellte die Polizeistreife fest, dass dieser nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,31 Promille an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich ist.
