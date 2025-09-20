Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorabmeldung: Stromausfall

Grünstadt (ots)

Aktuell kommt es im Stadtgebiet, sowie in Stadtteilen von Grünstadt zu einer Störung der Stromversorgung. Die Stadtwerke arbeiten an der Störungsbeseitigung und sind bemüht, die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Zur Ursache des Stromausfalls konnten bisher noch keine weiteren Informationen erlangt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell