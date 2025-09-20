Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Vorabmeldung: Stromausfall
Grünstadt (ots)
Aktuell kommt es im Stadtgebiet, sowie in Stadtteilen von Grünstadt zu einer Störung der Stromversorgung. Die Stadtwerke arbeiten an der Störungsbeseitigung und sind bemüht, die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Zur Ursache des Stromausfalls konnten bisher noch keine weiteren Informationen erlangt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
PHK Bergner
06359/93120
pigruenstadt@polizei.rlp.de
