Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Großkarlbach (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 gegen 02:00 Uhr , wurde ein 36-jähriger Autofahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Grosskarlbach in der Bissersheimerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zu Beginn der Kontrolle konnte bereits Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellten werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem 36-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Blutprobe wurde angeordnet und in einem umliegenden Krankenhaus entnommen. Gegen den 36-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Führen eines Fahrzeuges infolge Alkoholgenusses im Straßenverkehr eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
