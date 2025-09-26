PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe am Wohnmobilstellplatz

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte brachen zwischen 1.9. und 18.9. die Stromsäule des Wohnmobilstellplatzes am Schulplatz auf. Daraus entwendeten sie die Geldschale. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 07:03

    POL-MK: Unrat angezündet / Einbruch in KiTa

    Iserlohn (ots) - Ein bisher unbekannter Täter entzündete gestern, 12.40 Uhr, im Hinterhof eines unbewohnten Mehrfamilienhauses Unrat. Die Feuerwehr konnte die Flammen rechtzeitig löschen bevor sie auf das angrenzende Haus oder dortige Grünflächen überspringen konnten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill) In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte über ein Fenster in eine ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:02

    POL-MK: Randalierer in Omnibus am ZOB

    Hemer (ots) - Ein Iserlohner (34) randalierte gestern Mittag in einem Bus am ZOB. Als der Busfahrer ihn zurechtwies, beleidigte der Randalierer ihn und versuchte ihn zu schlagen. Nachdem sich der Fahrer wieder auf seinen Sitz gesetzt hatte, versuchte der Delinquent Bargeld aus der Kasse des Busses zu entwenden und spuckte dem Fahrer ins Gesicht. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später von ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:57

    POL-MK: Überwachung des Durchfahrtsverbots

    Lüdenscheid (ots) - Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten haben heute auf den Umleitungsstrecken der BAB45 die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes und die geltenden Tempolimits überwacht. 88 LKW über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. 18 LKW-Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, wurden mit einem Bußgeld belegt und zurückgeschickt. Zwei Fahrer fuhren ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren