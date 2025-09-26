Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe am Wohnmobilstellplatz
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte brachen zwischen 1.9. und 18.9. die Stromsäule des Wohnmobilstellplatzes am Schulplatz auf. Daraus entwendeten sie die Geldschale. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
