POL-MK: Diebe am Wohnmobilstellplatz

Hemer (ots) - Ein Iserlohner (34) randalierte gestern Mittag in einem Bus am ZOB. Als der Busfahrer ihn zurechtwies, beleidigte der Randalierer ihn und versuchte ihn zu schlagen. Nachdem sich der Fahrer wieder auf seinen Sitz gesetzt hatte, versuchte der Delinquent Bargeld aus der Kasse des Busses zu entwenden und spuckte dem Fahrer ins Gesicht. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später von ...

