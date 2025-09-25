PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überwachung des Durchfahrtsverbots

Lüdenscheid (ots)

Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten haben heute auf den Umleitungsstrecken der BAB45 die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes und die geltenden Tempolimits überwacht.

88 LKW über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. 18 LKW-Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, wurden mit einem Bußgeld belegt und zurückgeschickt.

Zwei Fahrer fuhren ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem wurden sechs Fahrzeuge wegen technischer Mängel und damit einhergehender Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt. Neun LKW-Fahrer hatten ihre Ladung nicht korrekt gesichert. 45 Autofahrer verstießen gegen die "Anlieger frei"-Regelungen z.B. "Im Olpendahl". 260 Verkehrsteilnehmer fuhren zu schnell an den eingerichteten Messstellen vorbei. Spitzenreiter: Ein Autofahrer aus den Niederlanden auf der Fontanestraße (58 km/h bei 30), ein Autofahrer auf der L692 (73 km/h bei 30) und ein Autofahrer auf der Winkhauser Straße (66 bei 30). Erfreulich: Kein kontrollierter Verkehrsteilnehmer stand unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

