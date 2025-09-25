Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt, vier Männer vorläufig festgenommen

Hemer (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch in Hemer vier Männer vorläufig festgenommen und mutmaßliches Diebesgut, darunter zwei E-Bikes, sichergestellt. Nach einem Diebstahl am Stübecker Weg stießen Polizeibeamte am Mittwoch auf eine Art Lager auf einem Gartengrundstück an der Schlesischen Straße. Unter den dort gelagerten Fahrrädern und E-Scootern befand sich auch das am Stübecker Weg gestohlene E-Bike, aus dem gewaltsam der Akku entfernt wurde. Die Polizei stellte diverse Gegenstände sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Dazu gehören ein Kinder-Fahrradanhänger sowie eine Vielzahl von Werkzeugkoffern mit professionellem Werkzeug. Vier Männer im Alter zwischen 27 und 47 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Bandendiebstahls und versucht nun, die sichergestellten Gegenstände möglichen Diebstählen zuzuordnen. Einfacher fällt dies, wenn Eigentümer wertvoller Werkzeuge oder Geräte am besten gleich beim Kauf Seriennummern notieren oder bei Gegenständen mit besonderen, individuellen Kennzeichen Fotos anfertigen. So lässt sich im Diebesgut im Nachhinein wieder den rechtmäßigen Eigentümern zuordnen. (cris)

