Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gerät in Brand - E-Scooter gestohlen

Hemer (ots)

Im Kreuzungsbereich Im Ohl/ Bräuckerstraße ist am Mittwochnachmittag ein Pkw in Brand geraten. Der Wagen fuhr in Richtung Bahnhofstraße als die Insassen merkten, dass etwas nicht stimmt. So berichteten sie es später der Polizei. Sie stoppten und der Pkw begann zu brennen. Der Rettungsdienst brachte die Beifahrerin ins Krankenhaus. Die Straße blieb während der Lösch- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der in Brand geratene Mercedes B wurde sichergestellt. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn. Die Kreuzung konnte nur schrittweise wieder geöffnet werden. Die komplette Freigabe erfolgte gegen 18.30 Uhr.

An der Elsa-Brandström-Straße wurde am Dienstag zwischen 18 und 10.15 Uhr ein E-Scooter gestohlen. (cris)

