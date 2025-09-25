Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Fahrradgeschäft
Halver (ots)
In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und haben hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Täter öffneten zum Teil gewaltsam mehrere zur Frankfurter Straße ausgerichtete Fenster. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Fahrräder war bei der Anzeigenaufnahme am Mittwochmorgen nicht möglich. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter könnten nachts beim Verladen aufgefallen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)
