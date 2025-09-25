PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h gemessen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Hemer/ Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle Menden, Windthorststraße

Zeit					24.09.2025, 7 bis 8:30 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		200
Verwarngeldbereich 			15
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert			48 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft
Bemerkungen				Schulwegsicherung.
2. Messstelle	Menden, Schwitter Weg
Zeit					24.09.2025, 8:35 Uhr bis 10:50 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		250
Verwarngeldbereich 			35
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Höchster Messwert			53 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

3. Messstelle Menden-Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 24.09.2025, 11:40 bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 170 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

4. Messstelle	Menden-Lendringsen, Paschesiepen
Zeit					24.09.2025, 14:05 Uhr bis 15:40 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		40
Verwarngeldbereich 			16
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Höchster Messwert			51 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
5. Messstelle	Hemer-Landhausen, Landhauser Heide
Zeit					24.09.2025, 16:35 Uhr bis 19:00 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		450
Verwarngeldbereich 			25
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	6
Höchster Messwert			87 km/h 60 bei km/h
					außerhalb geschlossener Ortschaft.

6. Messstelle Lüdenscheid, Winkhauser Straße Zeit 24.09.2025, 17:15 bis 18:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 411 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 64 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

