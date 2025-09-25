Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h gemessen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Hemer/ Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Menden, Windthorststraße
Zeit 24.09.2025, 7 bis 8:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen Schulwegsicherung.
2. Messstelle Menden, Schwitter Weg Zeit 24.09.2025, 8:35 Uhr bis 10:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 250 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle Menden-Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 24.09.2025, 11:40 bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 170 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
4. Messstelle Menden-Lendringsen, Paschesiepen Zeit 24.09.2025, 14:05 Uhr bis 15:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 40 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
5. Messstelle Hemer-Landhausen, Landhauser Heide Zeit 24.09.2025, 16:35 Uhr bis 19:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 450 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Höchster Messwert 87 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.
6. Messstelle Lüdenscheid, Winkhauser Straße Zeit 24.09.2025, 17:15 bis 18:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 411 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 64 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK.
