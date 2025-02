Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Männer wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und Computerbetruges auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Drei Männer im Alter von 21, 28 und 33 Jahren sollen am Montag, 17.02.2025, im Quadrat U 1 gemeinschaftlich einen Rucksack aus einem Fahrradkorb entwendet haben. Nach der Tat begaben sich die drei Männer einige Straßen weiter in Richtung S 4 Quadrat. Eine aufmerksame Zeugin konnte die Tatverdächtigen dabei beobachten, wie sie den Rucksack durchsucht und entleert haben sollen. Anschließend sollen die Männer die Wertgegenstände an sich genommen und den Rucksack in einer Mülltonne entsorgt haben. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 4.000 Euro. Danach sollen die Männer mit der im Rucksack befindlichen EC-Karte an zwei verschiedenen Zigarettenautomaten Zigaretten im Wert von 80 EUR erworben haben.

Die Polizei konnte zwei der drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der Personen konnten Gegenstände aufgefunden werden, die anderen Straftaten zugeordnet werden konnten. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte daraufhin beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden algerischen Staatsangehörigen. Diese wurden am 18.02.2025 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, welcher die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte auch der dritte Tatverdächtige identifiziert werden. Wegen fehlender Haftgründe wurde dieser auf freiem Fuß belassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern weiter an.

