Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Ladengeschäft, Kindergarten, Warenautomat und Lager

Hemer (ots)

Unbekannte drangen vermutlich am Dienstag, gegen 3.30 Uhr, in ein Ladengeschäft an der Hönnetalstraße ein. Aus den Verkaufsräumen entwendeten sie Bargeld.

Am Mühlackerweg knackten Täter in der Nacht zu Dienstag das Fenster einer Kindertageseinrichtung. Es wurde nichts entwendet.

Zwischen dem 16.9. und 23.9., drangen Einbrecher in einen Lagerraum an der Hauptstraße ein. Hier ist noch unklar, ob die Unbekannten Beute machten.

Dienstag, zwicshen 0 und 2 Uhr, versuchten Täter an der Bahnhofstraße einen Warenautomaten aufzubrechen. Sie machten keine Beute.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen. Die dunkle Jahreszeit steht bevor. Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Tipps und Hinweise finden Sie unter www.polizeiberatung.de oder telefonisch bei den Fachleuten der Kriminalprävention unter 02372/9099-5510 oder -5512. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell