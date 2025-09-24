Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher schlagen Scheibe ein
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte Täter schlugen gestern, vermutlich um 18.26 Uhr, die Scheibe einer Tür zu einer Firma an der Straße "Zum Schnüffel" ein. Sie gelangten offenbar nicht ins Gebäude. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat um die Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
