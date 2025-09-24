PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Menden (ots)

1. Messstelle	Iserlohn-Grüne, Saatweg
Zeit					23.09.2025, 7:15 bis 08:45 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		53
Verwarngeldbereich 			5
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			43 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft
Bemerkungen				Schulwegsicherung.

2. Messstelle Iserlohn, Schapker Weg

Zeit					23.09.2025, 10:05 bis 12:30 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		850
Verwarngeldbereich 			35
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert			79 km/h 50 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle	Menden-Lendringsen, Clemens-Brentano-Straße
Zeit					23.09.2025, 14 bis 16 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		182
Verwarngeldbereich 			31
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert			50 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

4. Messstelle Iserlohn,Seilerseestraße

Zeit 23.09.2025, 16:55 bis 19:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1247 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9 Höchster Messwert 107 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

