Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Menden (ots)
1. Messstelle Iserlohn-Grüne, Saatweg Zeit 23.09.2025, 7:15 bis 08:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 53 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen Schulwegsicherung.
2. Messstelle Iserlohn, Schapker Weg
Zeit 23.09.2025, 10:05 bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 850 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 79 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle Menden-Lendringsen, Clemens-Brentano-Straße Zeit 23.09.2025, 14 bis 16 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 182 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
4. Messstelle Iserlohn,Seilerseestraße
Zeit 23.09.2025, 16:55 bis 19:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1247 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9 Höchster Messwert 107 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.
