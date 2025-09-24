POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Meinerzhagen (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagabend einen Fahrradfahrer touchiert. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach seiner Schilderung befuhr der 42-jährige Fahrradfahrer gegen 21.45 Uhr die Marienheider Straße in Richtung Meinerzhagen. Er ordnete sich zur Straßenmitte ein, um nach links in die Straße "Im Tempel" abzubiegen. Ein von hinten kommender Pkw - möglicherweise ein Mercedes Sportwagen - ...

