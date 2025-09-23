PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Halver-Oberbrügge, Volmestraße Zeit 23.09.2025, 07:40 Uhr bis 12:35 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1400 Verwarngeldbereich 145 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 20 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde SW Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:12

    POL-MK: Unfallflucht: Suche nach flüchtendem Fahrzeug

    Meinerzhagen (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagabend einen Fahrradfahrer touchiert. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach seiner Schilderung befuhr der 42-jährige Fahrradfahrer gegen 21.45 Uhr die Marienheider Straße in Richtung Meinerzhagen. Er ordnete sich zur Straßenmitte ein, um nach links in die Straße "Im Tempel" abzubiegen. Ein von hinten kommender Pkw - möglicherweise ein Mercedes Sportwagen - ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:50

    POL-MK: Das Steuer im Leben länger in der Hand halten - Tipps dazu im Seniorenkino

    Iserlohn (ots) - Fitness hilft, das Steuer im Leben länger in der Hand zu halten: "Fit im Alter", so lautet das Thema beim nächsten Seniorenkino am Mittwoch, 1. Oktober, im Filmpalast Iserlohn. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher. Um 14 Uhr startet die Verkehrsunfallprävention der Polizei mit ihrem Vorprogramm. Diesmal werden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren