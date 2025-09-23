Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Halver (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Halver-Oberbrügge, Volmestraße Zeit 23.09.2025, 07:40 Uhr bis 12:35 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1400 Verwarngeldbereich 145 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 20 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde SW Bemerkungen
