Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Das Steuer im Leben länger in der Hand halten - Tipps dazu im Seniorenkino

Iserlohn (ots)

Fitness hilft, das Steuer im Leben länger in der Hand zu halten: "Fit im Alter", so lautet das Thema beim nächsten Seniorenkino am Mittwoch, 1. Oktober, im Filmpalast Iserlohn. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher. Um 14 Uhr startet die Verkehrsunfallprävention der Polizei mit ihrem Vorprogramm. Diesmal werden die Polizeibeamten unterstützt von einer Gesundheitstrainerin: Petra Hatting zeigt, mit man sehr niedrigschwellig Fitness in den Alltag integriert und wie das zu mehr Sicherheit führt. Danach fällt der Vorhang für den Spielfilm "Der Pinguin meines Lebens" - eine wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft. Es wird der übliche Kino-Eintritt erhoben. (cris)

