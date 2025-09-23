PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Anzeige nach Handy-Diebstahl
Einbruch in KiTa

Iserlohn (ots)

Eine Frau aus Nachrodt (30) hielt sich gestern, gegen 14 Uhr, am alten Rahthausplatz auf. Drei bisher unbekannte Täter verwickelten sie in ein Gespräch und baten sie um eine Zigarette. Kurz darauf war das iPhone der Frau verschwunden. Sie beschrieb die Täter als Jugendliche, circa 18 Jahre alt, die gebrochen Deutsch sprachen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte am Grüner Weg, indem sie das Glas einer Tür einschlugen. Ob die Einbrecher Beute machten, ist nicht bekannt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

