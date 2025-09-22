PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Märkischer Kreis (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Hemer, Iserlohner Straße Zeit 22.09.2025, 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Gemessene Fahrzeuge 1987 Verwarngeldbereich 141 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 40 Höchster Messwert 63 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Balve-Langenholthausen Zeit 22.09.2025, 08:00 Uhr bis 09:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Gemessene Fahrzeuge 193 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 64 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 22.09.2025, 10:45 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Gemessene Fahrzeuge 186 Verwarngeldbereich 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen

4. Messstelle

5. Messstelle

Ort Meinerzhagen, Zum Rothenstein Zeit 22.09.2025, 07:10 Uhr bis 09:08 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 161 Verwarngeldbereich 198 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

6. Messstelle

Ort Kierspe, Friedrich-Ebert-Straße Zeit 22.09.2025, 09:31 Uhr bis 12:31 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 957 Verwarngeldbereich 74 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 18 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 60 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pritsche Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

