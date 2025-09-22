Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Halsbrecherische Verfolgungsfahrt durch Menden und Fröndenberg

Menden/Fröndenberg (ots)

Ein Twingo-Fahrer hat sich gestern Abend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Menschen gefährdet. Den Anfang nahm alles um 18.48 Uhr auf der Fröndenberger Straße an der Ruhrbrücke.

Eine Polizeistreife wollte den mit zwei Männern besetzten Renault mit Siegburger Kennzeichen kontrollieren. Statt den Anhaltesignalen zu folgen, gab der bisher unbekannte Fahrer Vollgas. Er flüchtete über die Ruhrbrücke nach Fröndenberg, unter anderem über mehrere Straßen in Bahnhofs- und Innenstadtnähe. Der Tacho der Polizisten zeigte dabei in den verkehrsberuhigten und den 30er-Zonen bis zu 100 km/h an. Mehrere Fußgänger mussten beiseite springen, um einen Unfall zu verhindern. Die Fahrt führte schließlich zurück auf Mendener Stadtgebiet und dort durch Schwitten. Dort verlor sich aufgrund der lebensgefährlichen Fahrweise die Spur. Trotz umfangreicher Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Wie sich schnell herausstellte, lag das Kennzeichen als gestohlen ein. Die Polizei hat unter anderem Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Kennzeichenmissbrauch aufgenommen. Nun werden dringend Zeugen gesucht. Insbesondere Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Flüchtigen gefährdet oder behindert wurden, sollen sich bei der Polizei in Menden melden. Telefon: 02373/9099-0. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell