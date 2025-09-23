Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Meinerzhagen (ots)
Messstelle Meinerzhagen, Zum Rothenstein Zeit 22.09.2025, 7:10 bis 9:08 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 161 Verwarngeldbereich 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
