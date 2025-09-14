PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 609. Dürkheimer Wurstmarkt - Fazit erstes Festwochenende

Bad Dürkheim (ots)

Von Freitag, 12. September 2025, bis Sonntag, 14. September 2025 fand das erste Wochenende des diesjährigen 609. Dürkheimer Wurstmarkts statt.

Trotz wechselhaften Wetters war der Besucherandrang groß. Die Gäste feierten friedlich und genossen in gemütlicher Atmosphäre das größte Weinfest der Welt. Veranstaltungsbezogen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizeibilanz für das erste Wochenende

Der Polizei wurden am ersten Festwochenende 26 Straftaten bekannt, darunter:

11	Körperverletzung
10	Diebstähle
2	Beleidigung
1	Verstoß gegen das Waffengesetz
1	Trunkenheit im Verkehr
1	Bedrohung
1	Sexuelle Belästigung

Eine ausführliche Pressemitteilung mit der Gesamtbilanz zum Ende des Vormarkts folgt am Mittwoch, 17. September 2025.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

