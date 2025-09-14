Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zwei Fahrraddiebe gestellt
Haßloch (Pfalz) (ots)
In den frühen Morgenstunden des 14.09.2025 meldete eine aufmerksame Bürgerin der Polizeiinspektion Haßloch zwei verdächtige Männer, welche sich an den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof in Haßloch konspirativ verhalten würden. Durch eine Streife konnten die beiden bereits amtsbekannten 17- und 19-jährigen Männer noch an der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Diese hatten mindestens 1 Fahrrad entwendet, bezüglich eines weiteren mitgeführten Fahrrades laufen derzeit noch die Ermittlungen.
