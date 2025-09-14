POL-PDNW: Zwei Fahrraddiebe gestellt

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht auf Samstag (13.09.2025), gegen 01:30 Uhr, wurde ein 54-jähriger Fahrzeugführer durch Polizeikräfte in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf Alkoholkonsum durch den Mann festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter ...

