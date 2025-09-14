PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Fahrraddiebe gestellt

Haßloch (Pfalz) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.09.2025 meldete eine aufmerksame Bürgerin der Polizeiinspektion Haßloch zwei verdächtige Männer, welche sich an den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof in Haßloch konspirativ verhalten würden. Durch eine Streife konnten die beiden bereits amtsbekannten 17- und 19-jährigen Männer noch an der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Diese hatten mindestens 1 Fahrrad entwendet, bezüglich eines weiteren mitgeführten Fahrrades laufen derzeit noch die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Oliver Jösch, PHK

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

