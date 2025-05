FW Nideggen: Brand in einer Schreinerei

Nideggen (ots) - Montag, 24.06.2024, 19:29, Kletterfels Effels, Nideggen Am Montagabend bemerkte eine Fahrradfahrerin gegen 19:29, dass ein Kletterer an einem der Kletterfelsen offensichtlich leblos im Seil hing. Sie alarmierte die Rettungskräfte, die kurze Zeit später an der Einsatzstelle im Wald eintrafen und zunächst Mühe hatten, die Person in ca. 10 - 12 m Höhe zu erreichen. Schließlich konnte die Person durch ...

mehr