Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht auf Samstag (13.09.2025), gegen 01:30 Uhr, wurde ein 54-jähriger Fahrzeugführer durch Polizeikräfte in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf Alkoholkonsum durch den Mann festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
J. Schmitt
Telefon: 06322 963-0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

