Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall - Ein Beteiligter unter Drogeneinfluss
Grünstadt (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag (11.09.25) gegen 18:30 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Ein 36 Jahre alter Autofahrer befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim und wollte an der Einmündung nach links in die Industriestraße abbiegen. Der 23 Jahre alte Autofahrer, der die Kirchheimer Straße stadteinwärts fuhr und Vorrang vor dem Linksabbieger hatte, wollte eine Kollision vor ebendiesem verhindern und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte er allerdings mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der Pkw des 23-Jährigen war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 23-Jährigen Auffälligkeiten fest, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. Der durchgeführte Drogenschnelltest zeigte THC positiv an und es folgte die Blutentnahme. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist, was für das weitere Verfahren maßgeblich ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
