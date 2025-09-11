PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Haßloch (ots)

Am 11.09.2025 kurz vor 01:00 Uhr wurde eine 32 Jahre alte Fahrzeugführerin in der Pestalozzistraße in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich gerade auf dem Nachhausweg von ihrer Arbeitsstelle. Bei der anschließenden Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerin konnten die eingesetzten Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Aus diesem Grund wurde der 32-Jährigen in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an den Mann der Dame ausgehändigt.

Die Haßlocherin muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 17:35

    POL-PDNW: Erneut das Fahrrad stehen lassen müssen...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat ein 54-jähriger Haßlocher, welcher am 10.09.2025 um 13:30 Uhr in der Rittergartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann erhöhte bei Erkennen des Streifenwagens seine Geschwindigkeit und schwankte teilwiese mit seinem Fahrrad von rechts nach links. Auch während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit im Rahmen der Kontrolle zeigte der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 20:47

    POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

    Haßloch (ots) - Am 09.09.2025 gegen 18:09 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion Haßloch einen schlagenlinienfahrenden PKW auf der B39 (Höhe Aumühle) in 67454 Haßloch. Dieser sei zuvor auf der Bundesstraße 39 von Neustadt/W. kommend in Fahrtrichtung Speyer unterwegs gewesen. Hierbei sei dieser mehrfach in den Gegenverkehr und ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 16:58

    POL-PDNW: Unsichere Fahrweise führt zu Strafanzeige - Zeugenaufruf

    Haßloch (ots) - Am 09.09.2025 gegen 14:05 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen silbernen PKW, welcher auf der Westrandstraße in 67454 Haßloch mit unsicherer Fahrweise fuhr. Unter anderem soll der PKW mehrmals fast von der Fahrbahn abgekommen sein. An der Halteranschrift konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin angetroffen werden. Auf diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren