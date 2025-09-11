Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Haßloch (ots)

Am 11.09.2025 kurz vor 01:00 Uhr wurde eine 32 Jahre alte Fahrzeugführerin in der Pestalozzistraße in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich gerade auf dem Nachhausweg von ihrer Arbeitsstelle. Bei der anschließenden Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerin konnten die eingesetzten Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Aus diesem Grund wurde der 32-Jährigen in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an den Mann der Dame ausgehändigt.

Die Haßlocherin muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell