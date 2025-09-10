PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut das Fahrrad stehen lassen müssen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 54-jähriger Haßlocher, welcher am 10.09.2025 um 13:30 Uhr in der Rittergartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann erhöhte bei Erkennen des Streifenwagens seine Geschwindigkeit und schwankte teilwiese mit seinem Fahrrad von rechts nach links. Auch während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit im Rahmen der Kontrolle zeigte der Radfahrer deutliche Ausfallerscheinungen. Der Grund für die Fahrweise und das Verhalten des Mannes war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis. Bereits im März diesen Jahres fiel der Mann ebenfalls wegen einer Trunkenheitsfahrt unter diesen Substanzen in Erscheinung. Daher musste der Mann in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben und sein Fahrrad einer Bekannten übergeben. Nun kommen auf diesen erneut mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

