Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Berauscht zur Polizeidienststelle

Haßloch (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025 gegen 14:35 Uhr begab sich ein 38 Jahre alter Haßloch mit seinem E-Scooter zu hiesiger Dienststelle. Bei der Kontaktaufnahme mit dem eingesetzten Beamten konnten bei dem 38-Jährigen Atemalkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Anschließend durchgeführte Test verliefen positiv. Der Haßlocher stand unter dem Einfluss von THC und Kokain. Zudem konnte bei diesem ein Atemalkoholwert von 0,77 Promille nachgewiesen werden. Aus diesem Grund wurde dem Fahrzeugführer einen Blutprobe entnommen. Der 38-jährige Fahrer muss sich nun in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

