POL-PDNW: Einsatz von Videotechnik beim 609. Dürkheimer Wurstmarkt

Bad Dürkheim (ots)

Von Freitag, 12. September 2025, bis Montag, 22. September 2025 findet der diesjährige Dürkheimer Wurstmarkt statt. Wie bereits in den Vorjahren setzt die Polizei auf dem Festplatz stationäre Videotechnik zur Unterstützung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen ein. Der Einsatz von Videotechnik ist aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes erforderlich.

Ziele des Einsatzes sind das frühzeitige Erkennen potenzieller Gefahren und Massenbewegungen, die Verhinderung sowie beweissichere Verfolgung von Straftaten und die Gewährleistung eines störungsfreien Festverlaufs.

Vor Ort werden Hinweisschilder auf die Videotechnik aufmerksam machen. Die Polizei verweist zudem auf die Datenschutzbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz. Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://s.rlp.de/htnlR Ein Infoblatt hierzu liegt außerdem bei der PI Bad Dürkheim sowie an der Wurstmarktwache aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Sandra Giertzsch
Telefon: 06321-854-4016
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

