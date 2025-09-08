PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Nachhauseweg - Vollstreckung von Haftbefehlen

Haßloch (ots)

Am 08.09.2025 gegen 16:10 Uhr wurde eine 37-Jährige aus Haßloch mit ihrem Kraftfahrzeug in der Straße ,,Zum Hofstück" einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser verlief positiv auf THC und Amphetamin. Daher wurde der 37 Jahre alten Frau eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Diese muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Weiter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen die Dame zwei offene Haftbefehle bestehen. Durch Zahlung der offenen Beträge konnte eine Verhaftung abgewendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10
67454 Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:50

    POL-PDNW: Unter Kokaineinfluss unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 08.09.2025 um 08:30 Uhr ein 32-Jähriger aus Frankenthal, welcher mit einem Transporter in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:49

    POL-PDNW: Auffällig mit dem Fahrrad gefahren...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... ist ein 32-jähriger Neustadter, welcher am 08.09.2025 um 11:40 Uhr in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann fuhr zuvor in deutlichen Schlangenlinien. Ferner gab der Neustadter an, dass er wenige Minuten zuvor mit dem Rad gestürzt sei, sich jedoch nicht verletzte. Auch an dem Rad entstand kein Sachschaden. Der Grund für das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren