Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Nachhauseweg - Vollstreckung von Haftbefehlen

Haßloch (ots)

Am 08.09.2025 gegen 16:10 Uhr wurde eine 37-Jährige aus Haßloch mit ihrem Kraftfahrzeug in der Straße ,,Zum Hofstück" einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser verlief positiv auf THC und Amphetamin. Daher wurde der 37 Jahre alten Frau eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Diese muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Weiter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen die Dame zwei offene Haftbefehle bestehen. Durch Zahlung der offenen Beträge konnte eine Verhaftung abgewendet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell