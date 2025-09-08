PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Auffällig mit dem Fahrrad gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 32-jähriger Neustadter, welcher am 08.09.2025 um 11:40 Uhr in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann fuhr zuvor in deutlichen Schlangenlinien. Ferner gab der Neustadter an, dass er wenige Minuten zuvor mit dem Rad gestürzt sei, sich jedoch nicht verletzte. Auch an dem Rad entstand kein Sachschaden. Der Grund für das Fahrverhalten und den Sturz war schnell gefunden, da der 32-Jährige unter dem Einfluss von Amfetamin, Metafmetamin und Cannabis stand. Daher wurde das Fahrrad sichergestellt und dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 08.09.2025 – 12:48

    POL-PDNW: E-Scooter zu schnell unterwegs

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 08.09.2025 im Zeitraum von 07:10Uhr bis 08:10 Uhr wurde eine Kontrollstelle im Hinblick auf die zurzeit stattfinden E-Scooter Kontrolltage in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. durchgeführt. Hierbei konnten zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt werden, welche schneller als die erlaubten 20 km/h fuhren. Ein E-Scooter eines 18-Jährigen erreichte eine Geschwindigkeit von 32 km/h, einer ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 06:24

    POL-PDNW: Kontrolltage im Hinblick auf E-Scooter der Polizei Neustadt/W.

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. wird ab diesem Montag, den 08.09.2025 bis einschließlich Freitag, den 12.09.2025, verstärkt die Verkehrssicherheit von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) kontrollieren. Ferner wird hierbei auch insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft werden. Die Polizei ...

    mehr
