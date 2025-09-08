Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffällig mit dem Fahrrad gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 32-jähriger Neustadter, welcher am 08.09.2025 um 11:40 Uhr in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann fuhr zuvor in deutlichen Schlangenlinien. Ferner gab der Neustadter an, dass er wenige Minuten zuvor mit dem Rad gestürzt sei, sich jedoch nicht verletzte. Auch an dem Rad entstand kein Sachschaden. Der Grund für das Fahrverhalten und den Sturz war schnell gefunden, da der 32-Jährige unter dem Einfluss von Amfetamin, Metafmetamin und Cannabis stand. Daher wurde das Fahrrad sichergestellt und dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

