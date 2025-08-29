Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Trauergottesdienst und Beisetzung des in Völklingen getöteten Polizeibeamten Simon Bohr

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Anlässlich des am morgigen Samstag (30. August 2025) stattfindenden Trauergottesdienstes in der evangelischen Kirche in Saarlouis sowie der Beisetzung auf dem Friedhof "Neue Welt", wird ein Medienzentrum im Landratsamt Saarlouis eingerichtet. Die Medienbetreuung erfolgt dort durch die Pressestelle der Landespolizeidirektion. Bereits im Vorfeld gibt die Saarländische Polizei wichtige organisatorische Hinweise.

Das Medienzentrum öffnet um 09:00 Uhr und befindet sich im großen Besprechungsraum im Landratsamt Saarlouis (Anschrift: Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6 in 66740 Saarlouis). Vor Ort werden entsprechende Parkplätze vorgehalten. Aufgrund von Sperrmaßnahmen kann die Anfahrt zum Medienzentrum über die Neue-Brauerei-Straße oder den Luxemburger Ring erfolgen.

Eine Betreuung der Medienvertreterinnen und -vertretern ist durch die Pressestelle der Landespolizeidirektion gewährleistet. Es werden entsprechende Informationen zum geplanten Ablauf im Rahmen eines Briefings um 09:15 Uhr zur Verfügung gestellt. Ein Zugriff auf den entsprechenden Stream ist lediglich aus dem Medienzentrum über einen SDI-Link möglich. Ein externer Zugriff von außerhalb ist nicht vorgesehen.

Bereits jetzt weist die Polizei darauf hin, dass im Bereich der Kirche und des Friedhofs gem. § 21 h LuftVO ein Aufsteigen von Drohnen - ausgenommen einer Drohne zur Dokumentation des polizeilichen Einsatzes - verboten ist. Nähere Ausführungen hierzu gibt es in dem vorgeplanten Briefing im Medienzentrum.

In der Nähe des Friedhofs "Neue Welt" ist ein Mediensammelpunkt im Einmündungsbereich Metzer Straße / Hauptstraße eingerichtet. Die Anfahrt zu dem Sammelpunkt ist wegen der Sperrmaßnahmen anlässlich eines geplanten Trauermarschs von der Kirche zum Friedhof, lediglich bis 11:15 Uhr und ausschließlich aus Richtung Innenstadt / Metzer Straße möglich.

Es wird nochmals auf den ausdrücklichen Wunsch der Familie hingewiesen, dass der Trauergottesdienst und die Beisetzung ohne Teilnahme von Pressevertreterinnen und -vertretern stattfinden sollen. Von Aufnahmen jeglicher Art - in der Kirche sowie auf dem Friedhof - ist daher abzusehen.

