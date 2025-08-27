Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Berichterstattung anlässlich der Beisetzung des in Völklingen getöteten Polizisten Simon B.

Einrichtung eines Medienzentrums

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 30. August 2025 findet in der evangelischen Kirche Saarlouis der Trauergottesdienst auf Wunsch der Familie ohne Teilnahme von Pressevertreterinnen und -vertretern statt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, in einem Medienzentrum um 11:00 Uhr auf Video- und Tonaufnahmen einer Live-Übertragung aus der Kirche zuzugreifen.

Das Medienzentrum befindet sich im

Landratsamt Saarlouis

Großer Besprechungsraum

Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6

66740 Saarlouis.

Vor Ort werden Parkplätze für die Medienvertreterinnen und -vertreter vorgehalten.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es einen Trauermarsch zum Friedhof "Neue Welt" geben. Die Beisetzung auf dem Friedhof soll auf Wunsch der Familie ebenfalls ohne Presse stattfinden. In der Nähe des Friedhofsgeländes ist daher ein Mediensammelpunkt (Adresse: Einmündungsbereich Metzer Straße - Hauptstraße) vorbereitet. Die Familie bittet darum, von Aufnahmen jeglicher Art auf dem Friedhof abzusehen.

