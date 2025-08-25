Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht eines Tötungsdeliktes zum Nachteil eines Polizeibeamten in Völklingen

Polizei Saarland sucht nach Zeugen

Saarbrücken / Völklingen (ots)

Am Donnerstag (21.08.2025) gegen 18:00 Uhr überfiel ein 18-jähriger Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken die Aral-Tankstelle auf der Karolinger-Brücke in Völklingen und flüchtete (siehe Pressemitteilung vom 21.08.2025, 21:19 Uhr).

Bei der sich anschließenden Verfolgung durch Polizeibeamte kam es zu einem Handgemenge, in dessen Folge der Täter nach derzeitigen Erkenntnissen einem Polizeibeamten die Dienstwaffe entriss und mehrere Schüsse auf einen Polizisten abgab. Dieser verstarb in Folge seiner schweren Verletzungen.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden durch eine Mordkommission unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken geführt. In diesem Zusammenhang setzt die Polizei Saarland auf die Mithilfe der Bevölkerung und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Insbesondere Personen, die sich am Donnerstag, zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Karolinger-Brücke (Höhe Aral-Tankstelle), Hohenzollernstraße, Karl-Janssen-Straße sowie im Umfeld des Marktplatzes aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch private Foto- oder Videoaufnahmen (z. B. aus Dashcams oder Handys) können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hierfür wurde ein Hinweisportal der Polizei Saarland eingerichtet: https://sl.hinweisportal.de/

Zeugen können sich zudem telefonisch unter 0681 / 962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung setzen, sich auf jeder Polizeidienststelle melden oder die Onlinewache der Landespolizeidirektion nutzen (www.onlinewache.saarland.de).

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell