Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach bewaffnetem Raubüberfall auf Aral-Tankstelle in Völklingen

Polizist nach Schusswechsel verstorben

Saarbrücken/Völklingen. (ots)

Am heutigen Donnerstag (21.08.2025) gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei Mitteilung, dass eine männliche Person die Aral-Tankstelle auf der Karolinger-Brücke in Völklingen überfallen habe. Polizeibeamte verfolgten den Täter fußläufig. Nach einem Handgemenge kam es zum Schusswechsel. Hierbei wurde ein Polizeibeamter so schwer verletzt, dass er letztendlich seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Nach gemeldetem Raub auf die Aral-Tankstelle konnte die tatverdächtige Person durch zwei Polizeibeamte fußläufig verfolgt werden. Im Rahmen eines Handgemenges konnte der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand einem Polizisten die Dienstwaffe entreißen und mehrere Schüsse auf einen Polizisten abgeben.

Der Täter wurde durch den folgenden Schusswechsel ebenfalls getroffen, flüchtete noch weiter fußläufig, ehe er festgenommen wurde.

Der lebensgefährlich verletzte Kollege verstarb kurze Zeit später an seinen Verletzungen.

Herr Innenminister Rheinhold Jost äußerte sich wie folgt: "Als Innenminister und Dienstherr der saarländischen Polizei trauere ich um unseren jungen Kollegen, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit sein Leben verlo-ren hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen Kollegin-nen und Kollegen. Wir werden die Angehörigen und die Polizeifamilie in dieser schweren Zeit bestmöglich unterstützen. Zugleich werden wir den Einsatzablauf sorgfältig aufarbeiten."

Der Täter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Zur Übermittlung von Hinweisen, wie beispielsweise Bildern, Videos oder Mitteilun-gen zum Geschehen, hat die Polizei Saarland ein Hinweisportal unter https://sl.hinweisportal.de/ geschaltet.

