Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 35. KW

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 25.08.2025, bis Sonntag, 31.08.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 25.08.2025

- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AK Saarbrücken

Dienstag, 26.08.2025

- Saarbrücken, Camphauser Straße - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Mittwoch, 27.08.2025

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Donnerstag, 28.08.2025

- Merzig-Besseringen - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel

Freitag, 29.08.2025

- A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Samstag, 30.08.2025

- L 105 zwischen Fechingen und Bliesransbach

Sonntag, 31.08.2025

- B 51 zwischen Hanweiler und Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell