Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Versammlung "Gerechtigkeit für Nelson" am 17. August in Ottweiler

Die Polizei zieht Bilanz

Ottweiler (ots)

Am heutigen Sonntag (17. August 2025) fand in der Ottweiler Innenstadt eine Versammlung statt. Unter dem Motto "Gerechtigkeit für Nelson" fanden sich ab etwa 13:00 Uhr zunächst ca. 120 Personen ein. Die saarländische Polizei war zum Schutz der Versammlung im Einsatz.

Nach einer Auftaktkundgebung am Bahnhof Ottweiler zogen die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zunächst durch die Ottweiler Innenstadt. In der Spitze nahmen ca. 180 Personen an dem Aufzug teil, welcher auch von einem Fahrzeug mit einem Lautsprecher begleitet wurde. Gegen 15:45 Uhr erreichten die Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer den zuvor vereinbarten Ort zur Abschlusskundgebung vor dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Ottweiler.

Nach verschiedenen Redebeiträgen sowie dem Abhalten einer Schweigeminute wurde die Abschlusskundgebung vor der JVA beendet und die Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer begaben sich wieder geschlossen durch die Innenstadt zurück zum Bahnhof Ottweiler.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung größtenteils störungsfrei. Eine alkoholisierte Person musste im Umfeld der Versammlung kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden, da sie offenkundig den Aufzug stören wollte. Diesbezüglich wurde auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet. Weiterhin kam es aufgrund der Sperrungen im Straßenverkehr entlang der Aufzugsstrecke zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

